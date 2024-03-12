Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 954 sentetik hap ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Beş adrese gerçekleştirilen operasyonda, 954 uyuşturucu hap, 125 gram sentetik uyuşturucu, 14 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 zanlıdan K.Ş, A.S.B. ve M.Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.