Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 13 bin 776 sentetik ecza hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Bir yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, yolculardan E.E.T'nin valizinde 13 bin 776 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Ekipler, E.E.T'yi karşılamaya gelen F.A. ile olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.K. ve A.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.