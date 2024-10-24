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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Ajans Haberleri
  • 24.10.2024 13:50
  • Giriş: 24.10.2024 13:50
  • Güncelleme: 24.10.2024 13:50
Kaynak: AA
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Malatya'da 4 bin 246 sentetik hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 bin 246 sentetik hap ve bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini, 4 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.

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