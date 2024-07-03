Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ve batı illerinden kente uyuşturucu madde getiren zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Bir işyeri ve ikamette yapılan aramada çeşitli yerlere gizlenmiş halde 6 kilo 666 gram skunk, 61,42 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar maddesi, 12 sentetik ecza, 1,20 gram toz esrar maddesi, 3 parça halinde 1,55 gram kenevir tohumu, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 2 tüp kimyasal madde ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.