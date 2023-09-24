Malatya'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı
Kaynak: DHA
MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin belirlenen adreslerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan 7 şüpheliyi gözaltına alarak, emniyete götürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.