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Malatya'da yasa dışı bahis operasyonuna 17 tutuklama

Ajans Haberleri
  • 01.06.2024 12:16
  • Giriş: 01.06.2024 12:16
  • Güncelleme: 01.06.2024 12:16
Kaynak: DHA
Malatya'da yasa dışı bahis operasyonuna 17 tutuklama

Malatya merkezli 5 ilde yasa dışı yollarla bahis oynatanlara yönelik operasyonda 17 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri Malatya merkezli 5 ilde yasa dışı yollarla bahis oynatan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonlarda 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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