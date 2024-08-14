Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 22 yaralı
Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirmelere göre 11 kişi yaralandı. İlerleyen saatlerde yaralı sayısı 22 olarak güncellendi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 22 kişi yaralandı.
Bodrum'dan Van'a giden sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Doğanlar Mahallesi mevkiinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 YARALININ DURUMU AĞIR
Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 11 kişi yaralandı. İlerleyen saatlerde yaralı sayısı 22 olarak güncellendi.
Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 61 yaşındaki V.K. ve 25 yaşındaki M.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.