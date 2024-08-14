Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 26 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 26 kişi yaralandı.

Bodrum'dan Van'a giden sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Doğanlar Mahallesi mevkiinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. İlerleyen saatlerde yaralı sayısı 26 olarak güncellendi.

Otobüste 36 yolcu olduğu ve 25'i ile 1 muavinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Yaralılardan 61 yaşındaki V.K. ve 25 yaşındaki M.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.