Malatya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
Malatya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
O.U. yönetimindeki Hazar Turizm'e ait yolcu otobüsü, Malatya-Sivas kara yolu Kendirli kavşağında 54 yaşındaki Doğan Şahin'in kullandığı otomobille çarpıştı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kaza yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, otobüsteki yolculardan K.G'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.