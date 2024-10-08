Malatya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

O.U. yönetimindeki Hazar Turizm'e ait yolcu otobüsü, Malatya-Sivas kara yolu Kendirli kavşağında 54 yaşındaki Doğan Şahin'in kullandığı otomobille çarpıştı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, otobüsteki yolculardan K.G'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.