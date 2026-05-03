Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Dünya
  • 03.05.2026 19:11
  • Güncelleme: 03.05.2026 19:38
Kaynak: AA
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FB 5349 plakalı Muş Yolu Turizm'e ait yolcu otobüsü, Malatya-Adıyaman kara yolu Polatdere Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 4 KİŞİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

