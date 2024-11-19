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Malatya'da yük treni otomobile çarptı

Malatya'da yük treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Güncel
  • 19.11.2024 15:36
  • Giriş: 19.11.2024 15:36
  • Güncelleme: 19.11.2024 15:39
Kaynak: AA
Malatya'da yük treni otomobile çarptı
Fotoğraf: İHA

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Makinist B.B. idaresindeki yük treni, Bahçelievler Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki hemzemin geçitte S.U'nun kullandığı otomobile çarptı.

Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü S.U. ve otomobildeki Ö.F.K. Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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