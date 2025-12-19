Giriş / Abone Ol
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde raylardan karşıya geçmeye çalışan 18 yaşındaki stajyer Buğrahan Sağdıç, Elazığ yönünden gelen yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili makinist gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 19.12.2025 11:56
  • Giriş: 19.12.2025 11:56
  • Güncelleme: 19.12.2025 12:06
Kaynak: DHA
Malatya'da yük treninin çarptığı genç hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde raylardan yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Buğrahan Sağdıç, yük treninin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işletme stajyer olarak çalıştığı öğrenilen Buğrahan Sağdıç, sabah işe gitmek için tren raylarından yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada Elazığ istikametinden gelen yük treninin çarptığı Sağdıç, yaşamını yitirdi.

Olayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağdıç'ın cansız bedeni, trenin atından çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Makinist gözaltına alınırken, olay ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

