Malatya'da yük treninin çarptığı otomobil sürücüsü öldü
Kaynak: AA
MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kiltepe Mahallesi'nde hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada yük treninin çarpması sonucu ağır yaralanan otomobil sürücüsü Aydın Tarar (59) kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yeşilyurt ilçesinde dün, Aydın Tarar idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobile, hemzemin geçitten geçmeye çalışırken yük treni çarpmış, kazada ağır yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.