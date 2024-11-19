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Malatya'da yük treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 19.11.2024 16:07
  • Giriş: 19.11.2024 16:07
  • Güncelleme: 19.11.2024 16:07
Kaynak: AA
Malatya'da yük treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Makinist B.B. idaresindeki yük treni, Bahçelievler Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki hemzemin geçitte S.U'nun kullandığı 34 HEU 436 plakalı otomobile çarptı.

Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü S.U. ve otomobildeki Ö.F.K. Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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