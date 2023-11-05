Malatya'da yüksek katlı 61 bina patlayıcıyla yıkıldı

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gören Malatya'da, yüksek katlı binaların patlayıcı kullanılarak yıkımı devam ediyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 6 bin binanın yıkıldığı kentte 36 binden fazla bina da ağır hasar aldı. Kentte ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, yüksek katlı binalarda ise patlayıcı kullanılıyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde ağır hasarlı 14 katlı 3 binanın patlayıcılarla yıkılmasıyla toplam 61 binanın yıkımı gerçekleştirilmiş oldu.