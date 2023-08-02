Malatya'da yüksek katlı ağır hasarlı binalar, patlatılarak yıkılacak

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da, Vali Hulusi Şahin, depremde ağır hasar alan Bostanbaşı Mahallesi bölgesindeki yükseklikleri 12 ile 15 kat arasında değişen binaların üst katlarına iş makineleriyle ulaşılamamasından dolayı patlatma yönetimi ile yıkımının gerçekleşeceğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'da, bir taraftan ağır hasarlı binaların yıkımı gerçekleşiyor.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Malatya'da en çok hasarı Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir ve Akçadağ ilçeleri aldı. Kentte 35 bin 680 ağır hasarlı binadan, 2 bin 157'sinin yıkımı gerçekleşti.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi bölgesinde, deprem öncesi her bir dairenin 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulduğu lüks binaların yıkımının ise patlatılarak yapılmasına karar verildi.

İş makinelerinin yükseğe yetişememesi ve binaların yapısının çevreye zarar vermemesi gözetilerek, hasarlı binaların yıkımı patlatılarak gerçekleştirilecek.