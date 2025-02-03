Malatya'da Zelal ve Ada için adalet çağrısı

Malatya'da 24 Temmuz 2024’te hayatını kaybeden 11 yaşındaki Zelal ve 7 yaşında Ada Yıldırım’ın ailesi, adalet arayışını sürdürüyor. Zelal ve Ada’nın ailesi, duruşma tarihinin geç belirlenmesine tepki gösterirken, sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı. Aile tarafından yapılan açıklamada, 4 Şubat 2025 Salı günü(yarın) saat 08.30’da Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava öncesinde adliye önünde bir araya gelme çağrısı yapıldı.

Aile, çocuklarının ölümüne neden olan ebeveynlerin sorumsuzluklarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bir babanın evladına silah kullanmayı öğretmesini, ‘erkek yetiştiriyorum’ diyerek savunmasını, 11 yaşındaki oğluna traktör kullandırmasını kabul etmiyoruz. Annenin de tüm bu ihmalleri bilmesine rağmen sessiz kalması, sorumluluklarını yerine getirmemesi durumu daha da vahim kılmaktadır. Bu sorumsuzluk, hem bizim çocuklarımızın canına mal olmuş hem de kendi çocuklarının hayatını karartmıştır. Bir daha bu ülkede hiçbir sorumsuzluk cezasız kalmasın diye, anne-babaların ciğerine bir daha ateş düşmesin diye, bir daha Zelaller ve Adalar katledilmesin diye, caydırıcı cezaların verilmesini ve adaletin bir an önce sağlanmasını talep ediyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 24 Temmuz 2024’te, 11 yaşındaki K.A. önce bir erkek çocuğunun üzerine sürdüğü traktörle daha sonra yolda yürüyen 4 kız çocuğunu tel örgülere sıkıştırarak kazaya sebebiyet vermişti. Akçadağ’ın Ören Mahallesi’ndeki Çatyol mevkiinde kayısı hasadı sırasında gerçekleşen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden 11 yaşındaki sürücü K.A. traktörü bir evin duvarına çarparak durabilmişti.

Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi ve Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan dört yaralı çocuktan Ada Yıldırım ve Zelal Yıldırım yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 11 Yaşındaki traktör sürücüsünün ebeveynleri ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.