Malatya Doğanşehir’de imar planına tepki: “Tamamen iptal edilmesini istiyoruz”

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, İmar Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında yapılan imar planı değişikliğine tepki gösteren yurttaşlar, sabah saatlerinde ilçe belediyesi önünde yaptıkları basın açıklamasıyla uygulamanın iptalini istedi.

Basın açıklamasına katılan Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, sürecin belediye tarafından değil, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve ilgili bakanlık tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Doğanşehir Sanayici ve İş Adamları Derneği (DOSİAD) Başkanı Cahit Sarı, imar planının tamamen iptal edilmesini istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Başkan da diyor ki, ‘Ben de sizinle beraberim. Biz bu sorunu beraber çözelim’ diyor. Tamam, bu konuda biz başkanımıza katılıyoruz. Ama şimdi biz 6 Şubat’ta Doğanşehir olarak evlerimizi kaybettik. Yetmedi, bizi bir don vurdu. Bakın, şu anda tarım bitmiş durumda, hayvancılık bitmiş bir durumda. Geldik, şu anda evlerimizin yerine yüzde 39, yüzde 40, yüzde 41'le hissedar durumu var. Yetmemiş, belediye de hissedar. Ben şimdi şuna kızıyorum: Yüzde 10, yüzde 15 bir hissedar durumu olsa derim ki, ‘ya seslenmeyelim, yüzde 10, yüzde 15 bir şey değil.’ Ama sen bunu insafsızca yüzde 39'la, 40'la, 41'le milletin tabiri caizse babamızdan kalan, tırnağımızdan artırdığımız malımızı elimizden almışsın. Doğanşehir olarak bu konuda huzursuzuz. Yani bize her türlü sel vurdu, felaket vurdu, şimdi yetmedi imar bizi vurdu. Sen gelmişsin benim malıma hissedar yapmışsın, yetmedi belediye hissedarı olmuş. Evet, imar planının tamamen iptal edilmesini istiyoruz.”

BAYRAM: "BU İŞİ BEN ONAYLAMADIM Kİ İPTAL ETME YETKİSİ BENDE OLSUN"

İmar değişikliğiyle ilgili belediyenin görüşüne başvurulmadığını vurgulayan Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram ise şunları söyledi:

“Burada 6 Şubat Depremi’ni çok ağır bir şekilde yaşayan bir ilçemiz var. 10 ilimiz dahil oldu ama özellikle Malatya’nın Yeşilyurt, Akçadağ, Battalgazi, Doğanşehir ilçelerinden bahsediyorum. Depremden yaklaşık 3 ay sonra ilçemizde bir imar planı çalışması başlatılıyor. Büyükşehir aracılığıyla 7 Mart’ta, tekrar 12 Mart’ta Malatya Büyükşehir Belediyesi bu imar planının ihalesine çıkıyor, bakanlıkla beraber. Doğanşehir Belediyesi’nin ne önceki yönetiminde ne de biz geldikten sonra ne bir encümen kararı ne bir meclis kararı, ne de bir gerekçe raporu vardır. Hiçbir şey yoktur. Bakanlık buradadır. Özellikle Malatya’daki dört ilçenin Akçadağ, Doğanşehir, Battalgazi, Yeşilyurt durumunu ele alarak, kendine göre gerekçeler bularak, belediyemize hiçbir şey danışmadan bu imar planını başlatıyor. Belediyemizden ne önce ne de bizim dönemimizde en ufak bir encümen ya da meclis kararı alınmamıştır. Bakanlık bu işi iptal etmezse, takdir edersiniz ki bakan Cumhurbaşkanı adına imzalıyor. Ben bu işi onaylamadım ki iptal etme yetkisi de bende olsun. Onun için biz sizlerle beraber hareket edecek, mağduriyetimizi gidermek için nereye kadar gidiliyorsa oraya kadar gideceğiz. Bir komisyon kurarız, Malatya Büyükşehir ile konuşuruz. Daha önce arkadaşlar gitti, konuştu, gayet saygı duyuyorum. Bakanlığa gitmemiz gerekiyorsa gideriz.”