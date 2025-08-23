Malatya Doğanyol’da yangın: Bir ev zarar gördü

Malatya'nın Doğanyol ilçesi Akkent Mahallesi’nde çıkan yangında bir ev zarar gördü. Yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri ve iş makineleriyle müdahale sürüyor.

Malatya’nın Doğanyol ilçesi Burç Mahallesi’nin ardından bugün de Akkent Mahallesi’nde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangında 1 ev zarar görürken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Bölgeye sevk edilen itfaiye araçları ve iş makineleriyle yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.