Malatya Hayat Sitesi davası: Savcı, sanıkların bilinçli taksirle cezalandırılmasını istedi

Malatya’da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 16 kişinin yaşamını yitirdiği Hayat Sitesi’ne ilişkin davanın 10’uncu duruşması, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

6 Şubat depremlerinde, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi’nde bulunan Hayat Sitesi’nin yıkılması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında; inşaat mühendisi fenni mesul Mustafa Hakan Büker, fenni mesul mimar Metin Karataş, vize ve onay işlemini yapan inşaat mühendisi Hurşit Kuşçu ile belediye görevlileri Ahmet Özer ve Mustafa Bingöl hakkında, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan dava açıldı.

Duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Önceki celsede, davaya konu binanın altında yer alan iş yerinin sahibi Suat Sarın hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma dosyasının mahkemeye ulaştığı, savcılıkça Suat Sarın hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği bilgisinin dosyaya girdiği görüldü.

İddia makamı, esasa ilişkin mütalaasında sanıkların “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

Taraf avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 7 Temmuz 2026 tarihine erteledi.