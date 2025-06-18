Malatya kayısısını madenler kuruttu!

Başta beyaz çimento yapımı olmak üzere yaygın kullanım alanına sahip olan profilit maden yatağı tespit edilen Malatya’nın Pütürge ilçesinde 57 sahada madencilik faaliyeti sürüyor. Yöre halkı, köylerde üzüm bağları, kayısı ağaçları başta olmak üzere meyve ağaçlarının kuruduğunu, arıların öldüğünü belirterek ‘‘Yetkili kurumlar görevlerini yerine getirmeli, doğaya karşı işlenen bu suçlara dur denmeli’’ diye konuştu.

BU SUÇA ‘DUR’ DENMELİ

Yöre halkı, 1993 yılından bu yana Pütürge’nin köylerinde çıkarılan profilit madeninin başta taşınma sırasında olmak üzere, yoğun çevre kirliliği yarattığını söyledi. Maden şirketlerinin ocak sayısını her geçen gün daha da arttırdığına dikkat çeken halk, Sabancı Holding’e ait Çimsa ile taşeron firmaların madenleri işlettiğini kaydetti. Püturge Çevre Platformu’ndan Ramazan Derin, ilçede sürdürülen profolit madenciliğinin artık geri dönülmez bir yıkım boyutuna ulaştığını söyledi. Derin ‘‘Gelecek nesillere yemyeşil vadiler, berrak kaynaklar ve yaşam dolu topraklar bırakmak isterken, bugün artık bu hayal gölgelenmiş, yerini derin bir endişeye bırakmıştır’’ dedi.

Başta Taşmış, Gündüz, Karakaya Belen ve Örnek köy olmak üzere 57 sahada sürdürülen madencilik faaliyetlerinin bölgenin doğal dengelerini paramparça ettiğini söyleyen Derin, şöyle devam etti: ‘‘Pütürge ve çevresinin tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu başta kayısıcılık, hayvancılık ve arıcılık sektörleri büyük zarar görmektedir. Bundan dolayı bölgede büyük ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bilimsel tetkikler göstermektedir ki çıkarılan madenin içeriğinde bulunan kimyasal bileşenler, yalnızca insan sağlığına değil, evcil ve yaban hayatına da ciddi risk oluşturmaktadır. Ve ne yazık ki, bu ağır tehdit karşısında yetkili makamlar sessizliğe bürünmüş, sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınmıştır. Mahalle yolları, ağır tonajlı kamyonların izleriyle derin yaralar alırken, çıkan toz bulutlarının çevreye ağır zararlar verdiği bir gerçektir. Bununla beraber yoğun gürültü kirliliği ayrı bir sorundur.’’

Yapılan başvuruların hukuki temelden uzak gerekçelerle reddedildiğini söyleyen Derin ‘‘2018’den beri Çevre Bakanlığı ve ilgili makamlarla yürütülen görüşmeler, yanıt bekleyen dilekçeler, anlamsız ve yüzeysel açıklamalarla geçiştirilmiştir. Gerek idari, gerekse adli mahkeme kararları yaptırım yönünden uygulanmamıştır. Üstelik, bütün faal ve yeni açılan ocaklar dahil olmak üzere ÇED zorunluluğu olduğu halde çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu alma zorunluluğu açıkça yasalarla belirlenmişken, hiçbir işletme bu süreci işletmemekte, devletin koruma mekanizmalarını hiçe saymaktadır’’ diye konuştu.

‘‘Doğa katledilirken sessiz kalanlar, bu yıkımın ortaklarıdır. Bütün bunların yanında, madencilik faaliyetlerini koruyan siyasi ve idari destekler, bu şirketleri dokunulmaz kılmaktadır’’ diyen Derin, ‘‘Hukukun üstünlüğünü ayaklar altına alan bu düzen karşısında, bizler sessiz kalmayı reddediyoruz. Yetkili kurumlar görevlerini yerine getirmeli, doğaya karşı işlenen bu suçlara dur demelidir’’ diye konuştu. Bölge halkı ve yaşam savunucuları bugün saat 11.00’de Malatya Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Malatya il Müdürlüğü önünde bir araya gelerek "Pütürge’de maden istemiyoruz’’ diyecek.