Malatya Kuzey Kuşak Yolu’nda feci kaza: Köprüden uçan araçta 1 ölü

(MALATYA) - Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi’nde sabah erken saatlerde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çarmuzu Mahallesi Kuzey Kuşak Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, N.C.K. (26) idaresindeki 44 DJ 720 plakalı otomobil, iddiaya göre yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluklarını kırarak şarampole uçtu. Metrelerce yükseklikten düşen araç hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılar, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılarak ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 59 yaşındaki Seleha Kutlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü N.C.K. ile Ö.İ'nin (22) tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, kazaya neden olduğu değerlendirilen buzlanma nedeniyle belediye ekipleri tarafından yolda tuzlama çalışması gerçekleştirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.