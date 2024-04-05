Malatya otogarında bayram yoğunluğu

Malatya’da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini kent dışında geçirmek için otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

Malatya’da, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla şehirlerarası otobüslerle memleketine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) de yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluk sebebiyle bazı yolcuların bilet bulmakta zorluk çektiği öğrenilirken, otobüs firmaları ise ek seferler koydu.

Yaşanan yoğunluk firma yetkililerinin yüzünü güldürürken, en fazla seferin İstanbul’a gerçekleştirildiği belirtildi.