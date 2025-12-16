Malatya Palmiye Sitesi davasında 10 sanığa hapis, 4 sanığa beraat

6 Şubat depremlerinin ikincisinde Malatya’nın Çilesiz Mahallesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde bulunan Palmiye Sitesi A Blok’unun yıkılması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı davada karar çıktı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 sanıktan 10’unu 4 yıl 5 ay 10 gün ile 6 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırırken, 4 sanık hakkında beraat kararı verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikincisinde yıkılan ve iki bloktan oluşan Palmiye Sitesi’nin A Blok’unda meydana gelen yıkımda Ayşe Özkurt (59), Bedrettin Çetinkaya (27), Ceren Çokgüngör (12), Eftal Özkurt (27) ve Saime Yakut (77) enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiş, Hatice Özkurt Çokgüngör ise yaralı olarak kurtarılmıştı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, statik proje müellifi Mehmet Gündüz, mimari proje müellifi Halime Erdemir, fenni mesul Murat Anıl Bozdağ, müteahhit Hayri Canpolat, BİM yetkilileri Selahattin Ergül ve Recep Yıldırım, tadilat işlerini yapan yükleyici firma sahibi mimar Rıdvan Kaya ile statik projeyi onaylayan Mimarlar Odası görevlisi Bülent Yeroğlu hakkında “bilinçli taksirle bir ve birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan ceza talep edildi. Belediye görevlileri Sultan Duymuş Alan, Duran Özdemir, Abdulkadir Akbaş ve Ahmet Özer hakkında verilen soruşturma izninin ardından bu dosya ana dava ile birleştirildi.

Mahkeme heyeti, karar gerekçesinde, birinci deprem sonrası yapılan “binalara girilmemesi” yönündeki uyarılara uyulmaması ile yapıdan sorumlu kişilerin kusur durumları arasında bazı yönlerden illiyet bağının kesilmediğinin kabul edilerek hüküm kurulduğunu kaydetti.

Karara göre:

Müteahhit Hayri Canpolat, statik proje müellifi Mehmet Gündüz ve fenni mesul inşaat mühendisi Murat Anıl Bozdağ’a 6 yıl 8 ay, BİM yetkilileri Recep Yıldırım ve Selahattin Şengönül ile tadilatı yapan yükleyici firma sahibi mimar Rıdvan Kaya’ya 4 yıl 5 ay 10 gün, belediye görevlileri Sultan Duymuş Alan, Duran Özdemir, Abdulkadir Akbaş ve Ahmet Özer’e 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, hükümle birlikte tutuksuz sanıklar hakkında herhangi bir adli kontrol ya da tutuklama tedbiri uygulamadı.

Sanıklar Bülent Yeroğlu, Erdal Altunkaya, Halime Erdemir ve Ümit Erenler hakkında ise beraat kararı verildi.