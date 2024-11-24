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Malatya-Sivas kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Ajans Haberleri
  • 24.11.2024 14:51
  • Giriş: 24.11.2024 14:51
  • Güncelleme: 24.11.2024 14:51
Kaynak: AA
Malatya-Sivas kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Malatya-Sivas kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Hekimhan ilçesinde etkisini sürdüren soğuk hava, bugün yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının etkili olduğu ilçede ekipler, Malatya-Sivas kara yolunda önlem aldı.

Hekimhan Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, kar lastiği ve zincir bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Yol güvenliği için kontrol noktaları oluşturan ekipler, lastikleri kış şartlarına uygun olmayan araçları geri çeviriyor.

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