Malatya Turgut Özal Bulvarı’nda trafik kazası: 3 yaralı
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaynak: ANKA
(MALATYA)- Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.05 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde yaşandı. M.Ç.’nin sevk ve idaresindeki 59 KP 263 plakalı otomobil, M.B.A.’nın kullandığı 44 ADD 261 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüler M.Ç. ve M.B.A. ile 44 ADD 261 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan B.S. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.