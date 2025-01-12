Malatya Valiliği'nden asılsız bomba ihbarına yönelik açıklama

Malatya Valiliği, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne yapılan asılsız bomba ihbarına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Battalgazi Devlet Hastanesi'nde bomba olduğu yönünde ihbar üzerine emniyet birimlerinin, hızlı ve koordineli bir şekilde gerekli güvenlik tedbirlerini aldığı belirtilerek, uzman ekiplerin hastane ve çevresinde detaylı arama ve inceleme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Asılsız bomba ihbarının küçük bir çocuk tarafından yapıldığı belirtildi.

Valiliğin açıklamasında "Çocukların evde bilgisayar başında olmaları onları 'güvende' oldukları anlamına gelmiyor. Çocuklarınızın internette karşılaşabileceği tehlikelere karşı dikkatli olunmalı ve hangi platformları kullandıkları ve ziyaret ettikleri siteler düzenli olarak kontrol edilmelidir" denildi.

"TEYİT EDİLMEMİŞ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN"

Yapılan çalışmalar sonucu ihbarın asılsız olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: