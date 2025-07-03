Malatya Valiliği'nden fırtına uyarısı

(MALATYA)- Malatya Valiliği, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı hava durumu değerlendirmelerini dikkate alarak vatandaşları kuvvetli rüzgar ve fırtına konusunda uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Malatya genelinde 3 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’ten başlayarak 4 Temmuz Cuma gece yarısına kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Meteoroloji verilerine göre, kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın saatte 50-70 kilometre hızla fırtınaya dönüşmesi, yüksek kesimlerde ise hızın saatte 80 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Valilik, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkili kurumların hazırlıklı olmasını istedi.

Ulaşımda aksamalara ve çatı uçmalarına dikkat

Meteorolojik uyarıda fırtına nedeniyle oluşabilecek muhtemel riskler arasında; ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri gibi tehlikelere dikkat çekildi. Vatandaşların bu süreçte mecbur kalmadıkça açık alanlarda bulunmamaları ve özellikle yüksek kesimlerde daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.