Malatya Valiliği’nden "19 Aralık" uyarısı: İmzayı atmayan hakkını kaybedecek

Malatya Valiliği, 6 Şubat depremleri sonrasında hak sahibi olan ve kurada konut çıkan vatandaşları uyardı.

Valilik, borçlandırma işlemlerini 19 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlamayan vatandaşların hak sahipliklerinin iptal edileceğini duyurdu.

Malatya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli deprem afetinden etkilenen hak sahiplerine yönelik borçlandırma sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 7269 sayılı kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen ve 19 Haziran, 15 Ağustos, 21 Ağustos, 6 Eylül ve 26 Eylül 2025'te yapılan noter kuraları ile kendilerine konut çıkan vatandaşların açık borçlandırma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

SON TARİH 19 ARALIK, İŞLEMLER 81 İLDE YAPILABİLİYOR

Açıklamada, 21 Ekim 2025'te başlayan işlemlerin, 19 Aralık 2025 tarihinde sona ereceği vurgulandı. Hak sahiplerinin bu tarihe kadar 81 ildeki İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüklerine başvurarak borçlandırma senetlerini imzalamaları gerektiği ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Borçlandırma senedine imza atmayan hak sahibine konut teslim edilmeyecektir. 7269 sayılı Kanunun 3177 sayılı Kanunla değişik 40. maddesine göre 60 günlük yasal sürede borçlandırma işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahiplikleri iptal edilecektir."

Valilik, mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşların 19 Aralık mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlamaları çağrısında bulundu.