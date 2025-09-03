Malatya Yeşilyurtspor, Yeni Malatyaspor’u 5-0 mağlup ederek tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Malatya Yeşilyurtspor, Yeni Malatyaspor’u 5-0 mağlup ederek, üst tura yükseldi.

Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Kadir Demir, Muhammet Mahmut Delimazı ve Hüseyin Sağlık hakem üçlüsü yönetti. Mücadeleye etkili başlayan Yeşilyurtspor, 8. dakikada Muhammed Öztürk’ün golüyle öne geçti. 13. dakikada Mustafa Yılmaz farkı ikiye çıkarırken, 45+2’de bir kez daha sahneye çıkan Muhammed Öztürk ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Yeşilyurtspor, 53. dakikada Mert Göze ile skoru 4-0’a taşıdı. Karşılaşmanın 80. dakikasında Berkay Emre Sarısu’nun kaydettiği golle fark beşe çıktı.

Müsabakadan 5-0 galip ayrılan Malatya Yeşilyurtspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda adını 2. tura yazdırdı.