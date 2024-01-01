Malatya’da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 5 kişi de yaralandı.

Kaza, 20.10 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Cumhuriyet Mahallesi’nde (Örnek Köy) meydana geldi.

İddiaya göre, Doğanşehir istikametinden gelen R.Ç. (40) idaresindeki 34 PY 9987 plakalı araç ile tali yoldan ana yola katılım sağlamaya çalışan B.C.B. (41) yönetimindeki 44 ADR 299 plakalı araç çarpıştı. Kazada H.E. (45) olay yerinde hayatını kaybederken, B.C.B. (41), R.Ç. (40),T.E.Ü. (23), M.S.Ş. (50) ,M.Y. (29) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazada hayatını kaybeden şahsın cenazesi adli tıp kurumuna yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan B.C.B. ile T.E.Ü.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.