Malatya’da 3 gündür haber alınamayan kişi odunlukta ölü bulundu

Malatya’da 3 gündür haber alınamayan kişinin odunlukta cansız bedeni bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Hekimhan ilçesi Dereköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Alıcı’dan 3 gündür haber alamayan yakınları şahsın ikametine giderek Alıcı’ya ulaşama çalıştı. Bu sırada evin odunluk bölümünde göçük meydana geldiğini gören İbrahim Alıcı’nın yakınları durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken ekipler yaptıkları incelemede İbrahim Alıcı’nın göçük altında kaldığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Alıcı’nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.