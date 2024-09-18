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Malatya’da 4.4 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncel
  • 18.09.2024 01:54
  • Giriş: 18.09.2024 01:54
  • Güncelleme: 18.09.2024 01:59
Kaynak: DHA
Malatya’da 4.4 büyüklüğünde deprem
AA

AFAD, Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin saati 01.38 olarak açıklanırken derinliği 9.58 km olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

Manisada 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi


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