Malatya’da 4.4 büyüklüğünde deprem
Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: DHA
AFAD, Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin saati 01.38 olarak açıklanırken derinliği 9.58 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 17, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2024-09-18
Saat:01:38:40 TSİ
Enlem:38.22639 N
Boylam:38.6275 E
Derinlik:9.58 km
Detay:https://t.co/zlfsGdIW2H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.