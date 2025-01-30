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Malatya’da 4 araç birbirine girdi: 7 yaralı

Malatya’da alt geçitte 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Güncel
  • 30.01.2025 21:15
  • Giriş: 30.01.2025 21:15
  • Güncelleme: 30.01.2025 21:18
Kaynak: İHA
Malatya’da 4 araç birbirine girdi: 7 yaralı
İHA

Malatya’da 4 aracın birbirine girdiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Turgut Temelli Caddesi’nde alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.B. idaresindeki 44 EC 906 plakalı otomobil ile N.D. yönetimindeki 44 AAT 387 plakalı araç çarpıştı. G.K.’nın kullandığı 60 ABV 194 plakalı otomobil ile A.İ. idaresindeki 07 FM 663 plakalı hafif ticari aracın da karıştığı kazada H.U.B., F.İ., B.İ., A.T.İ., N.D., G.K. ve A.İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. 
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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