Malatya’da 4 aracın karıştığı kaza kent trafiğini felç etti

Malatya Beylerderesi Viyadüğü’nde 4 aracın karıştığı trafik kazası kent trafiğini felç etti. Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.



Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, viyadük girişinde arıza yaparak yol kenarında bekleyen 44 ADZ 078 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile aynı istikamette ilerleyen 44 AHR 343 plakalı Citroen marka otomobil, 44 AD 989 plakalı kamyonet ve 44 KC 042 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.