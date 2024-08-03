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Malatya’da 4 ayrı noktada anız ve orman yangını

Malatya’da dört ayrı ilçedeki kırsal bölgelerde çıkan anız, orman yangınları kontrol altına alınarak söndürüldü.

Güncel
  • 03.08.2024 01:19
  • Giriş: 03.08.2024 01:19
  • Güncelleme: 03.08.2024 01:22
Kaynak: İHA
Malatya’da 4 ayrı noktada anız ve orman yangını
AA

Malatya’nın, Akçadağ, Arguvan, Doğanşehir ile Kale ilçeleri kırsal bölgelerinde anız ile orman yangınları çıktı.

Yangınlarda yüzlerce dönümlük alanlar etkilenirken, yaralananların olmadığı yangınlar itfaiye ile orman işletmeleri müdürlüğü ekiplerince saatler süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

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