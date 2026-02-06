Malatya’da 6 Şubat anması: "Doğal afet değil, ihmal öldürdü"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3’üncü yıl dönümünde Malatya’da 6 Şubat Platformu tarafından anma etkinliği düzenlendi. Platform adına yapılan basın açıklamasında, “Anmak sadece üzülmek değildir. Yaşananlardan ders çıkarmak ve geleceğimizi daha güvenli inşa etmektir. Bu insan olmanın asgari sorumluluğudur. Bugünden yarına olan borcumuz bilimin ışığında daha dirençli şehirler kurmaktır” denildi.

Açıklamada, depremde yaşanan yıkımın doğal afetin değil, rant politikaları ve ihmallerin sonucu olduğu vurgulandı. “İnsanlara milyonlarca liralık evler değil mezarlar sattınız” ifadeleriyle sorumlulara seslenilen açıklamada, tarım arazilerinin imara açılması, eksik denetimler ve malzemeden çalınan inşaatların yurttaşların hayatına mal olduğu belirtildi.

"SİZLER SÖZÜNÜZÜ ZAMANINDA YERİNE GETİRMEDİNİZ"

Açıklamada depremde yıkılan binaların inşa süreçleriyle ilgili “Bu inşa süreçlerinde kusur şüphesi olan kamu personeli, bakanlıklar veya valilikler tarafından korunmak yerine hızla soruşturma izni verilmeli” denilerek suçluların cezasız kalmaması için mücadeleye devam edileceği belirtildi.

Yıkılan binaların yeniden inşa süreciyle ilgili yetkililere seslenilerek “Sizler sözünüzü zamanında yerine getirmediniz. Evini teslim ettiğiniz hak sahibi de dükkan sahibi de memnun değil” denilen açıklamada, bu süreçte depremden etkilenen kentlerin mimari kimliklerinin yok sayıldığı, ‘tek elden dağıtılan, estetikten uzak, trafiği dahi rahatlatmayan bir çözüm üretildiği’ aktarıldı.

Depremzedelerin hâlâ konteynerlerde yaşamak zorunda bırakıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Bizleri öldüren doğal afet değil; deprem kuşağında yaşadığımızı bilen ama gereğini yerine getirmeyen yönetim anlayışıdır” denildi.

Öte yandan, anma etkinliği esnasında CHP’nin salon etkinliği düzenleyerek STK’lara yemek verdiği, halkın ise 6 Şubat Platformu ile sokakta anma yürüyüşü yaptığı belirtildi.

Etkinlik, hayatını kaybeden yurttaşların anılması ve geride kalanlara sabır dilekleriyle sona erdi.