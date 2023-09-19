Malatya’da aileler arası silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece geç saatlerde Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Baytar Sokak’ta ikamet eden iki aile bireyleri arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olay kavgaya dönüşürken, C.Y.’nin silahında çıkan kurşunun hedefi olan O.A. bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralı özel bir araçla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Şüpheli C.Y.’nin suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.