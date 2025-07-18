Malatya’da akrilik plaka fabrikasında patlama: 3 yaralı

Malatya’da 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde akrilik plaka üretimi yapılan bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Olay, 15.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi 2.Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede akrilik plaka üretimi yapılan bir fabrikanın kimyasal maddelerin depolandığı alanında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama kaynaklı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Vali Seddar Yavuz’un yaralıları hastanede ziyaret ederek bilgi aldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.