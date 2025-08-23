Malatya’da altyapı çalışması sırasında yol çöktü

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yol açma çalışmaları sırasında yaşanan çökme nedeniyle sulama kanalında göçük oluştu. Olayda park halindeki bir iş makinesi suya kapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir ilçesine bağlı Yolkoru Mahallesi’nde vatandaşların ikametlerine ulaşım sağlamak amacıyla yol açma çalışması yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Göçük sonucu bölgeden geçen sulama kanalının da bir bölümünde çökme meydana geldi. Park halindeki bir iş makinesi, çöken alandan sulama kanalına düşerek suya kapıldı. Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.