Malatya’da araç yangını

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde seyir halinde olan bir araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, 12.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kitapçı sokak üzerinde seyir halinde olan 44 AH 678 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı yol kenara çekerek ihbarda bulunurken, kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.