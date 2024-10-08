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Malatya’da aranması bulunan 12 firari yakalandı

Malatya’da çeşitli suçlardan aranan 12 firari yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 08.10.2024 23:55
  • Giriş: 08.10.2024 23:55
  • Güncelleme: 09.10.2024 00:32
Kaynak: İHA
Malatya’da aranması bulunan 12 firari yakalandı


Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranması bulunan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda aralarında “Silahla Yağma suçundan kesinleşmiş 18 yıl 20 gün hapis cezası bulunan A.B. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan C.C., Ö.D., O.Ö., M.Y., M.K., E.A., S.B., F.T., Y.D. R.B. ve D.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri bildirildi.

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