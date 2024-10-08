Malatya’da aranması bulunan 12 firari yakalandı



Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranması bulunan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda aralarında “Silahla Yağma suçundan kesinleşmiş 18 yıl 20 gün hapis cezası bulunan A.B. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan C.C., Ö.D., O.Ö., M.Y., M.K., E.A., S.B., F.T., Y.D. R.B. ve D.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri bildirildi.