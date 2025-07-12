Malatya’da, bahçe yangını korkuttu

Malatya’nın Darende ilçesinde bir bahçede çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Darende ilçesi Sayfiye Mahallesi’nde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.