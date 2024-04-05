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Malatya’da binden fazla sentetik hap ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 05.04.2024 16:35
  • Giriş: 05.04.2024 16:35
  • Güncelleme: 05.04.2024 16:35
Kaynak: İHA
Malatya’da binden fazla sentetik hap ele geçirildi

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, uyuşturucu taciri bir şüphelinin evinde yapılan aramada yeşil reçeteye tabi bin 14 sentetik hap ele geçirildi.

Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince zehir tacirlerine yönelik operasyon yapıldı.

Battalgazi ilçesinde uyuşturucu taciri bir şüphelinin evinde yapılan aramada yeşil reçeteye tabi bin 14 sentetik hap ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

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