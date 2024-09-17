Malatya’da büyükşehir belediye çalışanı ile müteahhit arasında kavga



Olay, Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün hizmet binası içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü hizmet binasına oğlu ile birlikte giden müteahhit olduğu belirtilen kişi ile çalışan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirini darp etti. Olayda, MASKİ çalışan bacağına bıçak darbesi aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.