Malatya’da ev yangını

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, saat 16.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Kaynarca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatunsuyu Caddesi üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evde henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.