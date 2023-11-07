Malatya’da ev yangını

Malatya’nın Darende ilçesinde bir evde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K.’ye ait ikamette henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yaralananın olmağı yangında ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili başlatıldı.