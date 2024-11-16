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Malatya’da ev yangını

Ajans Haberleri
  • 16.11.2024 14:58
  • Giriş: 16.11.2024 14:58
  • Güncelleme: 16.11.2024 14:58
Kaynak: İHA
Malatya’da ev yangını

Malatya’nın Battalgazi ilçesi’nde bir apartmanda çıkan yangın korku dolu anlara yol açtı.

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karagül sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, diğer katlara sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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