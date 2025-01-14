Malatya’da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Malatya’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Barguzu Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine giden 44 AHA 932 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelerek bağlantı yoluna dönüş yapmak isteyen 44 BD 003 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.