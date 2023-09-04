Malatya’da iki arac çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 13.40 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Hastane Caddesi üzerinde seyir halinde olan M. K. idaresindeki araç ile B. G. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerden M.K. yaralandı.

Yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.